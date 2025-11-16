В Москве и Подмосковье ощутимо потеплеет на два дня

Потепление ожидается 17 и 18 ноября, сообщили в Гидрометцентре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ощутимое потепление ожидается в первые два дня новой недели в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В первый рабочий день в столице ожидается до плюс 5 градусов, по области - до плюс 6 градусов, а во вторник, 18 ноября, в дневные часы прогнозируется 7-9 градусов выше нуля в Москве и до 10 градусов тепла - в Подмосковье", - сказал собеседник агентства, сославшись на последний выпущенный прогноз.

Нынешней ночью метеорологи ожидают в мегаполисе до минус 4 градусов, по области - от нуля до минус 5 градусов. При этом к утру возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. "В отдельных районах не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, местами гололедица на дорогах", - предупредил собеседник агентства. Следующей ночью - на вторник - синоптики ждут дождь, который может продолжиться потом и в дневные часы. При этом воздух прогреется до плюс 2-4 градусов в мегаполисе и до плюс 6 градусов - в Подмосковье.

Однако, несмотря на теплую погоду днем, к вечеру вторника температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится до нуля градусов. Причиной столь сложных погодных условий, отмечаемых последние дни в Центральной России, синоптики называют воздействие атмосферных фронтов. "Атмосферные фронты станут причиной сложных погодных условий в начале недели: колебания температуры с переходом через нулевую отметку, осадки в виде дождя, переходящего в снег и наоборот, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Здесь также напомнили, что в период до 21:00 мск в столице и по области действует желтый уровень погодной опасности, связанный с сохранением гололедицы на дорогах, гололедом и налипанием мокрого снега в отдельных районах. Данный уровень - средний в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что временный снежный покров, установившийся в столице и Подмосковье в минувшую субботу, полностью сойдет во вторник, а сам температурный показатель превысит норму на 2-3 градуса.