МЧС предупредило о снегодожде и гололеде 17 ноября в Москве

Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Снегодождь и гололед прогнозируются утром понедельника в Москве, сообщил городской главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 06:00 до 12:00 мск 17 ноября в Москве ожидаются осадки (снег, переходящий в дождь). Местами - налипание мокрого снега, гололед, гололедица", - говорится в сообщении.

Ранее подобное предупреждение выпустило областное МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.