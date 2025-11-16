Суд в Приморье отложил рассмотрение дела бизнесмена Кана до 25 ноября

Причиной стала неявка адвоката по уважительной причине

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил рассмотрение уголовного дела против бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, на 25 ноября в связи с неявкой адвоката подсудимого, передает корреспондент ТАСС из зала суда. До этого суд уже откладывал заседание по делу до 17 ноября.

"Судебное заседание откладывается на 25 ноября 9:00 (2:00 мск) из-за неявки адвокатов по уважительной причине", - сказала председательствующая судья.

9 ноября адвокат Кана заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с якобы смертью бизнесмена. На судебном заседании также было представлено письмо сестры Кана Ан Сун Дя, которая не возражала против прекращения дела. Однако обвинение просило отложить рассмотрение этого ходатайства в связи с противоречиями в документах и необходимостью получения мнения иных близких родственников подсудимого. Прокуратура потребовала 24 года лишения свободы для бизнесмена.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу - за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.