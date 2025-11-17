В МВД рассказали, как мошенники могут получить геоданные россиян

Злоумышленники могут провести анализ IP-адреса, использовать службы геолокации с доступом к GPS, а также применить cookie-файлы, сообщили в ведомстве

© Сергей Коньков/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Анализ IP-адреса, использование служб геолокации с доступом к GPS и применение cookie-файлов относятся к основным методам получения мошенниками сведений о местонахождении пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Сбор данных осуществляется мобильными устройствами при предоставлении пользователем разрешения сторонним интернет-ресурсам. Основные методы получения сведений о местоположении включают: анализ IP-адреса, использование служб геолокации с доступом к GPS и иным датчикам устройства, а также применение cookie-файлов и иных технологий", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, к основным методам получения сведений о местонахождении также относится автоматическое сохранение геоданных и метаданных (дата, время) в файлах фотографий при соответствующих настройках устройства. В МВД отметили, что также несанкционированный доступ к геоданным осуществляется путем получения сведений, собранных интернет-ресурсами, анализа информации, размещенной пользователями в открытых источниках, включая соцсети, а также извлечения метаданных из графических файлов (фотографий).

Как отметили в ведомстве, зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств с использованием в схемах геоданных жертвы. Там добавили, что прямой физической угрозы подобные действия не несут, но создают условия для причинения значительного материального ущерба.