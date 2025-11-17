В Хабаровском крае спасатели патрулируют опасные участки дорог

В регионе наблюдается снегопад

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели МЧС патрулируют участки дорог, где возможно возникновение аварий в связи со снегопадом в Хабаровском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Снег начал идти накануне. Вечером в воскресенье из-за погодных условий для пассажирских автобусов закрыли участок дороги Хабаровск - Биробиджан на федеральной трассе Р-297 "Амур". По данным комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края, ограничено также движение транспорта грузоподъемностью более 16 тонн на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре.

"На контроле спуски и подъемы в центральной части краевого центра, а также движение по дорогам на выезде из Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, а также из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Селихино", - говорится в сообщении.

Помощь водителям пока не требовалась. Спасатели дежурят на полноприводных автомобилях, оснащены необходимым аварийно-спасательным инструментом.

Снег в настоящее время отмечается в Ванинском, Советско-Гаванском, Амурском, Комсомольском, имени Лазо районах, а также в Солнечном округе. ДТП по дорожным условиям на региональных дорогах не зарегистрированы, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Утром на региональные трассы для ликвидации последствий снегопада вышло 36 единиц техники - 13 автогрейдеров, 18 комбинированных дорожных машин, 4 трактора, 1 погрузчик. В Хабаровске пробки, на дорогах краевой столицы работает более 40 единиц техники. Работа по расчистке снега ведется и на федеральных трассах.

Как сообщили в Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства, в Хабаровском крае на федеральных дорогах работают 49 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, 12 погрузчиков и 8 автогрейдеров, для борьбы с зимней скользкостью использовано около 1 100 тонн противогололедных материалов. Работы ведутся круглосуточно.