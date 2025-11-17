Еще один финский аэропорт закрыл до весны взлетно-посадочную полосу

Аэродром будет принимать и отправлять самолеты около четырех часов в день, сообщили в диспетчерской

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Финский аэропорт Коккола-Пиетарсаари закрыл до конца апреля 2026 года одну из своих взлетно-посадочных полос. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе страны.

"Расположенный на западном побережье страны аэропорт объявил, что до 30 апреля одна из двух имеющихся здесь взлетно-посадочных полос закрыта", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил строгие временные интервалы, установленные аэропортом для приема и отправки самолетов. Так, по будним дням выделено три временных отрезка - утром, днем и вечером, каждый из которых не превышает 1 часа 25 минут. "В субботу аэропорт закрыт, в воскресенье доступен только один слот на час поздно вечером", - пояснил собеседник агентства.

Как ожидается, до весны Коккола-Пиетарсаари будет обслуживать только рейс в Хельсинки и обратно. Летом же 2026 года здесь не исключают прием и отправку периодических чартерных рейсов в Грецию и Турцию в случае, если их организуют туристические операторы.

Каток вместо полетов

Ранее одну из двух взлетно-посадочных полос решили до весны превратить в каток на аэродроме Нуммела в одноименной городской агломерации на юге Финляндии в 44 км от Хельсинки. Как поясняли ТАСС в авиадиспетчерской службе, полоса до 1 апреля закрыта "в связи с организацией зимних активностей, а именно - создания трассы для катания на коньках". Обычно этот аэродром используется для занятий по планеризму, а также тренировочных полетов на моторных и сверхлегких самолетах.

На грани закрытия

Еще один финский аэропорт - Лаппеенранта, столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящейся под угрозой полного закрытия, с конца октября и до конца года прекратил текущую деятельность. По меньшей мере до 31 декабря здесь нет плановых рейсов, диспетчерский пункт закрыт, управление заходом на посадку не осуществляется. В справочной службе аэропорта ТАСС поясняли, что разовые полеты отсюда все-таки могут совершаться, но для их организации придется подавать специальные заявки.

Не исключено, что Лаппеенранта может окончательно закрыться из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году он был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию.

Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.