Эквадорцы на референдуме высказались против создания иностранных баз в стране

В ходе плебисцита граждане Эквадора отклонили также предложения об отмене финансирования государством политических партий и о сокращении количества мест в парламенте

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Граждане Эквадора на референдуме высказались против снятия запрета на создание иностранных военных баз в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального избирательного совета (НИС).

Гражданам было предложено ответить на вопрос: "Вы согласны с тем, чтобы был снят запрет на создание иностранных военных баз и развертывание иностранных объектов, имеющих военные цели, а также передачу национальных военных баз вооруженным силам или органам безопасности других стран, что предусматривает частичное изменение конституции?". Вариант "нет" набрал 60,3%.

За изменение основного закона страны и проведение референдума выступал президент страны Даниэль Нобоа. В ходе плебисцита граждане отклонили еще два предложения: об отмене финансирования государством политических партий и о сокращении количества мест в парламенте.

Как заявила на пресс-конференции председатель НИС Диана Атамаинт, было обработано более 65% протоколов, и полученные результаты показывают "выраженную тенденцию".

Статья, запрещающая создание иностранных баз в Эквадоре, была включена в конституцию, принятую в 2008 году. Нобоа предложил изменить ее в сентябре. Свое видеообращение он записал на военной базе Манта, которая в 1999-2009 годах находилась под управлением США. В начале ноября Эквадор посетила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая вместе с Нобоа осмотрела две военные базы в провинциях Манаби и Санта-Элена.