В аэропортах Тюмени и Ханты-Мансийска задержали четыре рейса

Время задержки колеблется от четырех до более шести часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Задержка четырех рейсов на прилет и вылет произошла в аэропортах Тюмени и административном центре ХМАО - в Ханты-Мансийске. Время задержки колеблется от четырех до более шести часов.

По данным онлайн-табло, задерживается прибытие рейса из города Нягань (ХМАО) в Тюмень, а также вылет самолетов из Тюмени в Нягань и Ямбург (ЯНАО). Задержан вылет из Ханты-Мансийска в Минводы.

Вылет из Тюмени в Нягань задержан более чем на шесть часов, как и обратный рейс, а вылет самолета из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды - почти на четыре часа.