В Якутии суд впервые отказал в возврате проданной из-за мошенников квартиры

Экспертиза установила, что бывшая владелица жилья в момент сделки была дееспособной

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Саха (Якутия) отказал в признании недействительным договора купли-продажи квартиры, которую жительница региона продала из-за мошенников, следует из данных на сайте.

Ранее в 2024 году, согласно решению Якутского городского суда, договор купли-продажи квартиры, заключенный в сентябре 2023 года, был признан недействительным. Уточняется, что в момент заключения агентского договора и указанного договора пожилая жительница была введена в заблуждение третьими лицами - обвиняемыми по уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и "была вынуждена заключить договор вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях".

Ответчик, которая при приобретении квартиры использовала средства материнского капитала и кредитные средства, не согласилась с решением суда. Позднее провели повторную судебную психиатрическую экспертизу. Приведенное ранее экспертное заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов Якутского республиканского психоневрологического диспансера в качестве допустимого доказательства принято не было. Уточняется, что оно было составлено на основании пояснений подэкспертной, ответы на поставленные судом вопросы не даны, имеются обобщенные неконкретные выводы. Также нет сведений о порядке ее проведения, использованных методов и проведенных исследований.

Повторную экспертизу провели в Приморской краевой клинической психиатрической больницей во Владивостоке. В соответствии с экспертным заключением, в день подписания договора купли-продажи жительница была способна к адекватной оценке, и ее действия носили последовательный целенаправленный характер.

Таким образом, из материалов следует, что жительница при заключении оспариваемого договора купли-продажи понимала значение своих действий и могла руководить ими. При этом ответчики - в том числе банк - "не знали и при должной степени осмотрительности и разумности не могли знать о том, что истец не имела намерения отчуждать спорное жилое помещение", и не представлены доказательства, что сделка купли-продажи является недействительной.