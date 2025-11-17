Целевые договоры студентов-медиков помогут устранить дефицит кадров в Новороссии

Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Закон о закреплении кадров в системе здравоохранения РФ позволит постепенно преодолеть острый дефицит медицинских работников в Запорожской и Херсонской областях. Такое мнение ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев, курирующий Запорожскую область.

Ранее Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения, его одобрил Совет Федерации. Согласно новым нормам, студенты-бюджетники ординатуры должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии соответствующих предложений от медицинских учреждений.

"Проблема дефицита медицинских кадров в новых регионах, таких как Запорожская и Херсонская области, - это вызов, с которым мы сталкиваемся очень остро. Принятый Госдумой закон о закреплении кадров в системе здравоохранения открывает для нас реальные перспективы стабилизации ситуации. Важно, что теперь учащиеся по целевым направлениям ординатуры будут обязаны заключать договоры о целевом обучении, что позволит направлять молодых специалистов именно туда, где они действительно нужны - в первую очередь в регионы с острым дефицитом врачей", - считает Бичаев.

Он уточнил, что для регионов Новороссии ключевая задача - привлечение терапевтов, хирургов, педиатров и специалистов скорой помощи, которые несут основную нагрузку.

Минздрав России, добавил Бичаев, в процессе внедрения закона планирует доработать подзаконные акты, которые смягчат обязательства для молодых медиков. По мнению депутата, это позволит более гибко подходить к условиям заключения целевых договоров и учесть сложности, с которыми сталкиваются специалисты при работе в воссоединенных регионах. Кроме того, такие меры снизят барьеры для молодых врачей и сделают их работу более комфортной и привлекательной, что особенно важно для стабилизации кадровой ситуации, отметил депутат.

"Таким образом, принятый закон вкупе с подготовкой нормативных документов Минздрава создает системный механизм, который поможет постепенно преодолеть дефицит кадров и повысить качество медицинской помощи в регионах Запорожья и Херсона", - подчеркнул Бичаев. Он считает, что закон позволит не просто готовить специалистов, "но и надежно закреплять их на местах, благодаря механизму наставничества и ответственности обеих сторон - как студентов, так и работодателей".