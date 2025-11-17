Переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Движение планируют возобновить 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком, приостановила деятельность из-за циклона, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"Все паромы штормуют в Ванино, еще один идет через Татарский пролив тоже в Ванино. Движение на паромной переправе будет возобновлено 18 ноября", - сообщили в министерстве.

На Сахалин оказывает влияние циклон. По информации ГУ МЧС России по региону, в северных и центральных районах острова в понедельник отмечаются местами сильный и очень сильный снег, метель, ветер 10-15 м/с, на побережьях - 25-30 м/с. На юге региона также идет сильный снег, порывы ветра на побережьях достигают 30 м/с. Из-за снегопада и ограниченной видимости приостановлено движение автобусов по восьми межмуниципальным маршрутам на дороге Южно-Сахалинск - Оха. На Курильских островах отмечаются небольшой снег, дождь и ветер.