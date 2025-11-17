Температура в общежитиях и корпусах ТОГУ в Хабаровске пришла в норму

В Тихоокеанском государственном университете завершили ремонтные работы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы завершили в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), где отмечались проблемы с теплоснабжением, температурный режим пришел в норму. Об этом ТАСС сообщили в университете.

"Отопление везде включено. Все жалобы по устранению завоздушивания батарей устранены, в настоящее время тепло", - сообщили в университете.

Серьезные повреждения коммуникаций на теплосетях в ТОГУ были выявлены еще летом, их ремонтировали, но при старте подачи тепла в учебные корпуса и общежития ломалась задвижка, принадлежащая городским сетям. Работы должны были завершить 10 ноября, но продлевали срок из-за поломок.

На инцидент с перебоями теплоснабжения в вузе обращала внимание глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она размещала скриншоты сообщений студентов ТОГУ, которые жаловались, что замерзают без отопления и горячей воды в кампусе, болеют из-за этого. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал агентству, что направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Минобрнауки с просьбой проверить подготовку ТОГУ в Хабаровске к отопительному сезону, а также провести масштабную проверку всех студенческих общежитий страны. По его словам, отопление полностью отсутствовало в общежитиях почти месяц, температура в аудиториях заведения не превышала 15 градусов.

Как сообщили в вузе, жалоб по поводу тепла в помещениях больше не поступает.