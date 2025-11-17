В нескольких школах Биробиджана ввели карантин из-за ОРВИ

В Еврейской автономной области зарегистрировали 528 случаев заболевания

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рост числа заболевших ОРВИ среди школьников регистрируется в Биробиджане. Несколько образовательных учреждений закрылись на карантин, сообщили в мэрии города.

"С 17 ноября приостановлен образовательный процесс в лицее №23, а с 18 ноября - в школе №14. Кроме того, на карантине находятся два класса в гимназии №1, шесть классов в школе №6. Связанно это с тем, что более 20% школьников болеют ОРВИ", - сообщили в мэрии.

За 45-ю календарную неделю - с 3 по 9 ноября в Еврейской автономной области зарегистрировано пять случаев новой коронавирусной инфекции. У 252 заболевших выявлена клиническая симптоматика ОРВИ, у одного - внебольничная пневмония. Всего за 45-ю календарную неделю зарегистрировано 528 случаев ОРВИ. Из них 320 - дети в возрасте до 14 лет, большинство из которых - жители города Биробиджана. "Заболеваемость обусловлена в основном вирусами негриппозной этиологии - риновирусами, аденовирусами, бокавирусами. Возрастает активность вирусов гриппа А", - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.