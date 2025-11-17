В Мегионе "Тепловодоканал" обязали провести капремонт теплосетей

Городская тепловая магистраль имеет критические дефекты на отдельных участках, сообщили в суде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Мегионский городской суд обязал "Тепловодоканал" в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа провести капитальный ремонт теплосетей до конца 2026 года, износ отдельных участков которого достигает 75%, а также имеет ряд критических дефектов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Мегионский городской суд рассмотрел административное дело по иску к муниципальному унитарному предприятию "Тепловодоканал" (МУП "Тепловодоканал") о возложении обязанности по проведению капитального ремонта участков инженерных теплосетей. Установлен предельный срок исполнения обязательств - 31 декабря 2026 года", - сказано в сообщении.

Морозы в осенне-зимний период в Югре могут достигать 30 градусов и ниже. В Мегионе ранее уже происходили коммунальные аварии. Так, в январе 2023 года из-за аварии на теплотрассе при температуре минус 37 градусов один из районов города, где проживают несколько тысяч людей, остался без отопления и горячего водоснабжения, также теплоснабжение временно не поступало в городскую больницу. Из-за этого вводился режим повышенной готовности.

Как отмечается в сообщении судов общей юрисдикции региона, городская тепловая магистраль, находящаяся в собственности администрации Мегиона и переданная в ведение "Тепловодоканала", имеет "ряд критических дефектов на отдельных участках". Среди них нарушение гидротеплоизоляции, коррозия и деформация трубопровода вследствие разрушения металлических опор, проседание опор в грунт, повлекшее увлажнение и разрушение тепловой изоляции. "Износ отдельных участков тепломагистрали достигает 75%", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что в ходе заседания суда предприятие согласилось с требованиями, указанными в иске.