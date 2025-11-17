ВЦИОМ: художественная литература впервые обошла соцсети по популярности чтения

В среднем за три месяца россияне прочитывают около шести книг или же около двух книг за месяц, свидетельствуют данные опроса аналитического центра

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Художественная литература впервые за годы наблюдений стала самым популярным видом чтения среди россиян (40%, +5 п.п. к 2020 году), опередив научную литературу (37%), новости (29%) и сообщения в социальных сетях (22%). Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного к Книжной социологической премии имени Б. А. Грушина.

Согласно исследованию, 87% участников опроса отметили, что читали что-либо в течение последней недели.

Лидерами жанров остаются исторические книги (27%), научная и профессиональная литература (24%) и классика (22%). В среднем за три месяца россияне прочитывают около шести книг или же около двух книг за месяц.

Аналитический центр отмечает, что чтение для саморазвития выбирают 57% опрошенных, для удовольствия - 40%, оба показателя снизились по сравнению с 2022 годом. При этом жители мегаполисов остаются самыми активными читателями: художественные книги там за неделю открывали до 44% респондентов.

Среди "поколения цифры" (рожденные в 2001 году и позднее) наиболее востребованы фантастика (37%), классика (30%) и книги по психологии (29%).

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 8 ноября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.