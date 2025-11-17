В Москве проходит всероссийский слет "Молодой гвардии "Единой России"

По словам участников, юбилейный слет должен стать точкой запуска новых инициатив, направленных на расширение работы движения в регионах

Редакция сайта ТАСС

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийский слет активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), посвященный 20-летию молодежного крыла партии проходит в московском МТС Live Холле. В ходе мероприятия молодогвардейцы подведут итоги работы движения за последние годы и примут поздравления от российских политических деятелей и иностранных гостей.

Как сообщили ТАСС организаторы, на мероприятие приехали около 2,5 тыс. молодогвардейцев из всех регионов страны.

На протяжении двух дней, которые предшествовали финальному мероприятию, молодогвардейцы встречались с российскими политиками, слушали лекции, участвовали в тренировках по командной работе и обсуждали актуальную повестку. Накануне, 16 ноября, перед участниками выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она ответила на вопросы молодых активистов.

Как передает корреспондент ТАСС, в МТС Live Холле зале царит оживленная атмосфера - молодые активисты активно обсуждают проекты, обмениваются опытом и идеями, знакомятся друг с другом, делятся впечатлениями о прошлых мероприятиях и дальнейших планах. В мероприятии также ожидается присутствие представителей органов власти - от парламентариев до губернаторов регионов.

Повестка слета

По информации организаторов, на слете будет представлена масштабная презентация результатов деятельности МГЕР за последние годы. Участникам расскажут об итогах гуманитарных миссий, работе добровольцев в зоне СВО, международных коммуникациях, проекте "Политзавод" и других направлениях.

Также ожидается приезд иностранных гостей из Китая, Монголии, Венесуэлы и Лаоса, которые выступят с поздравлениями в честь 20-летия "Молодой гвардии". Как отметили в беседе с ТАСС организаторы, МГЕР ведет системную работу с молодежными организациями ведущих партий этих стран. Одним из центральных моментов дня станет отправка очередного отряда добровольцев МГЕР в зону проведения СВО.

МГЕР основана в 2005 году и за 20 лет стала крупнейшим молодежным политическим объединением, реализующим проекты в сфере гражданской активности, патриотического воспитания и общественного контроля. На данный момент в ней насчитывается более 200 тыс. активистов.

По словам участников, юбилейный слет должен стать точкой запуска новых инициатив, направленных на расширение работы движения в регионах.