Легойда: контекст публикуемых в сети проповедей нужно проверять на достоверность

Подобная проверка фактов со стороны самого читателя необходима, сообщил в интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Контекст публикуемых в сети отрывков из проповедей следует проверять на достоверность, подобная проверка фактов со стороны самого читателя сегодня необходима. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Если тебя это задело, то надо начать с того, чтобы разобраться, не фейк ли это. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что закон, что журналист обязан проверять факты, к сожалению, в современном медийном пространстве, где журналисты по-разному себя ведут, не выполняется. Поэтому, если тебя это задело, начни с того, чтобы понять, действительно ли это видео священника, а не сгенерированное, нет ли там какого-то монтажа, дальше посмотри контекст, а дальше уже действуй по обстоятельствам", - сказал он, отвечая на вопрос о должном реагировании на провокационные вырезки из проповедей духовенства.

Легойда отметил, что для в реакции на провокационные для верующих медиапродукты необходимо спокойствие. "Реальность сегодня уже давно такова, что факты должен проверять читатель", - заключил он.