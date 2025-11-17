Право пересдавать один предмет ЕГЭ в 2026 году сохранится

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев при этом отметил, что необходимость добавлять еще дни пересдач, отсутствует

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор сохранит право пересдачи одного из предметов ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями.

"Пересдача - не разовая была история, она на постоянной основе. Это была инициатива президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы с Министерством просвещения [РФ], с регионами оперативно все отработали два года назад и впервые позапрошлым летом этот экзамен прошел", - сказал он.

Музаев также отметил, что необходимость добавлять еще дни пересдач, отсутствует. По его словам, ее не видит ни экспертное сообщество, ни Минпросвещения РФ, ни регионы.