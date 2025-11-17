В Подмосковье спасли более 190 новорожденных с экстремально низкой массой тела

В области создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, спасли подмосковные врачи с начала текущего года. Среди них 191 ребенок с экстремально низкой массой тела - менее 1,5 кг, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наши родовспомогательные учреждения оснащены современной медтехникой необходимой для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года врачи-неонатологи спасли почти 3,5 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 191 с экстремальной и очень низкой массой тела - менее 1,5 кг", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

Кроме того, информация о системе родовспоможения в регионе представлена на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".