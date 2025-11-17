В Москве в декабре проведут фестиваль "Город неравнодушных"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", гостей которого ждет ярмарка с товарами некоммерческих организаций (НКО), творческие мастер-классы, ледовые шоу и интерактивы, пройдет 6 и 7 декабря на Болотной площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Приглашаем жителей и гостей столицы познакомиться с программами московских НКО и сделать своими руками подарки близким. За предыдущие сезоны проект привлек больше 90 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Центральное место на фестивале займет благотворительная ярмарка, где представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций города. Желающие смогут присоединиться к творческим занятиям - росписи елочных игрушек, созданию новогодних свечей, открыток, а также лежанок для животных из приютов. Кроме того, на фестивале подготовят познавательный квест. Его участники узнают о работе и социально значимых инициативах столичных НКО.

На площади также будет расположен каток, на котором покажут сказочные театрализованные шоу, в центре их сюжетов будут истории о доброте.