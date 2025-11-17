Три московских проекта получили награды премии "Маршрут года"

Всего на участие в премии 2025 года было подано более 320 заявок из 54 регионов России и Республики Беларусь

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Три столичных проекта получили награды премии "Маршрут года". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Объявили победителей XII всероссийской туристской премии "Маршрут года". В различных номинациях наградами премии отмечены: интерактивная карта "Где в Москве снимали фильмы киностудии Горького" на портале "Узнай Москву", "Салют Победы" в метавселенной ВДНХ и интерактивный маршрут "Путь IТ-героя" по экспозиции "Цифровые технологии Москвы". <…> Всего на участие в премии этого года было подано более 320 заявок из 54 регионов России и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные проекты этого года, отмеченные профессиональным жюри, разработаны для жителей, которые не только любят изучать историю своей страны, ее культуру, прошлое и будущее, но и используют для этого все доступные форматы и технологии: аудиогиды в мобильных приложениях, маршруты в дополненной реальности и интерактивные карты. "Каждый из представленных проектов позволил людям разного возраста в увлекательной форме по-новому взглянуть на город и его историю, узнать что-то новое в мире технологий и даже запустить собственный салют Победы в метавселенной ВДНХ", - подчеркнули в ведомстве.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" проводится с 2014 года. Награды премии присуждаются по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

О проектах

"В номинации "Лучшая интерактивная карта" второе место получила интерактивная карта "Где в Москве снимали фильмы киностудии Горького". Проект был реализован ко Дню российского кино в проекте "Узнай Москву". Интерактивная карта позволяет любителям кинематографа совершить уникальное путешествие по кинематографической Москве и погрузиться в историю отечественного кинематографа. Здесь можно выбрать одну из десяти лент из коллекции киностудии Горького, найти 50 памятных мест и адресов, где проходили съемки, перейти на страницу локации или здания, чтобы узнать больше об объектах, а также ознакомиться с интересными фактами из биографий выдающихся кинодеятелей. Изучать кинообъекты можно очно, совершая путешествие по Москве, так и онлайн, находясь у компьютера", - уточнили в ДИТ.

Также в номинации "Цифровые технологии в туризме" награду за второе место получил "Салют Победы" в метавселенной ВДНХ. Проект был реализован в этом году, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"До 20 ноября все желающие могут создать собственный праздничный салют и запустить его над виртуальной Центральной аллеей ВДНХ. Готовым видеороликом можно поделиться. Проект позволяет погрузиться в историю традиции запуска салютов, почтить память героев и поблагодарить тех, чья отвага, мужество и вера подарили стране Великую Победу. Редкие кадры, сохраненные Главархивом Москвы, и образовательные вставки переплетаются с элементами видеоигры. Выполняя несложные задания, пользователи смогут стать режиссерами собственного праздничного шоу", - пояснили в департаменте.

Кроме того, в номинации "Лучшая музейная экскурсия" второе место занял интерактивный маршрут "Путь IТ-героя" по экспозиции "Цифровые технологии Москвы". В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон" почти 300 тыс. гостей смогли погрузиться в мир технологий. Интерактивное путешествие в игровом формате позволило узнать больше о цифровой экосистеме столицы и попробовать себя в различных IТ-профессиях.

"На интерактивном маршруте "Путь IТ-героя" посетители пробовали себя в роли тестировщика и программиста, могли познакомиться с работой гейм-дизайнера, узнавали секреты удобного интерфейса, создавали с помощью нейросети геройского коня, могли отправиться в виртуальное путешествие по метавселенной ВДНХ. Интерактивный формат позволил вовлечь представителей разных поколений: школьники могли узнать больше о профильных программах обучения в ведущих вузах, а студенты - познакомиться с IТ-направлением стажировки в правительстве Москвы. Семьям с детьми и представителям старшего поколения было интересно проверить свои знания вместе с "Классиками в IТ", также расследовать data-детектив", - заключили в пресс-службе ДИТ.