Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице

Мэр столицы отметил, что "это очень важно для москвичей, для всей страны, потому что обращаются за помощью не только московские дети, не только москвичи, но и дети со всей страны"

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев открыли два лечебных корпуса (№15 и №16) Морозовской детской больницы после завершения, реконструкция которых была завершена.

"Морозовская больница - одна из старейших в городе - формировалась как крупнейший в стране медицинский благотворительный проект. Эти традиции продолжаются по нынешнее время. Москва построила новый корпус, занимается реконструкцией, оснащением оборудованием. Организации Москвы, благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических корпусов", - сказал Собянин.

По словам мэра, председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев лично занимается этим проектом. "Три корпуса при его помощи здесь, [в Морозовской детской больнице], восстановлены. Сегодня мы открываем два таких корпуса", - сообщил Собянин.

"Мы передали [один из открытых корпусов] Центру ранней помощи детям, которых у нас в городе создано четыре. Речь идет о детях, которые при рождении имеют низкую массу тела, имеют серьезные хронические проблемы при родах. И для них требуется комплексная медицинская поддержка", - отметил мэр.

Собянин выразил слова благодарности Токареву за совместный проект и отметил, что "это очень важно для москвичей, для всей страны, потому что обращаются за помощью не только московские дети, не только москвичи, но и дети со всей страны".

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев отметил, что компания два года назад также оказала поддержку в ремонте отделения паллиативной помощи. "И сегодня такой важный и серьезный момент не только для медиков, но и для маленьких пациентов, для их родителей. Вводятся в эксплуатацию 15-й и 16-й корпуса Морозовской детской больницы", - сообщил он, добавив, что компания и в прошлом, и в текущем году направила на ремонт корпусов по 1 млрд рублей. Токарев также уточнил, что от 80 до 120 тыс. человек со всей страны получают медицинскую помощь в Морозовской детской больнице. "Хочу отметить очень высокий уровень взаимодействия и с правительством Москвы, мы уже не один год сотрудничаем и оказывали помощь и поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры в городе Москве", - добавил он.

Больница и ее реконструкция

Двухэтажные здания корпусов №15 и №16 Морозовской больницы общей площадью порядка 2,5 тыс. кв.м были построены в 1902 году. Комплексная модернизация корпусов была начата в феврале 2024 года и заняла более полутора лет, завершившись в октябре 2025 года.

Таким образом, в одном из корпусов будут работать кабинеты консультационно-диагностического центра и дневной стационар, а второй корпус отвели под размещение уникального Центра ранней помощи.

По окончании работ в корпусах разместили кабинеты специалистов консультационно-диагностического центра общей мощностью до 400 посещений в смену, дневной стационар на 22 койки для иммунобиологической терапии пациентов с гастроэнтерологической и ревматологической патологией, Центр по лечению цереброваскулярной патологии, Центр детской кардиохирургии и Центр ранней помощи.

В обновленных корпусах внедрены современные цифровые решения для регистрации пациентов - оформление визита занимает считаные минуты и проходит без заполнения бумажных документов. Врачи работают исключительно с электронным расписанием. До начала приема специалист получает краткую информацию о пациенте, понимает цель его визита и может заранее подготовиться.

Ежегодно в Москве рождается более 120 тыс. детей, из которых порядка 6% попадают в группу риска - это рожденные раньше срока (до 37 недель), с низкой массой тела (до 1,5 кг) и перенесшие критические состояния с подключением к ИВЛ.