Подозреваемая в убийстве своего ребенка приехала в Подмосковье из Пензы в 2025 году

Также известно, что ее бывший муж и старшая дочь проживают в Балашихе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве своего малолетнего сына в Балашихе, переехала в Подмосковье летом этого года из Пензы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Женщина переехала в июне этого года в Балашиху из Пензы", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что ее семья - бывший муж и старшая дочь - также проживают в Балашихе.

Ранее сообщалось, что женщина, подозреваемая в убийстве своего ребенка, лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики.