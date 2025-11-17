В Ставрополе число благоустроенных пространств увеличится на четверть к 250-летию города

Всего в городе благоустроено около 80 общественных пространств

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество благоустроенных общественных пространств в Ставрополе превысит сотню в 2027 году, когда будет отмечаться 250-летие города. Общее число увеличится на четверть, сообщил глава муниципалитета Иван Ульянченко в интервью порталу ТАСС "Это Кавказ".

"Всего в городе благоустроено около 80 общественных пространств. К 250-летию Ставрополя в 2027 году их число планируется увеличить более чем до сотни. Эти проекты создают удобные и безопасные зоны для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом в разных районах города", - сказал он.

В 2025 году в Ставрополе благоустроили сквер на одной из магистральных улиц города, еще в одном сквере обновили покрытие, скамейки и урны. В двух дворах в городе создали современные спортивные площадки с безопасным покрытием и тренажерами.