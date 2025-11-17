В Лужниках устанавливают арку с часами в рождественском оформлении

Конструкция состоит из силового каркаса, обвеса и обшивки, центральной и боковых штор, башенок, маятника, часов и других элементов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Световую инсталляцию "Время Рождества" устанавливают в столичных Лужниках. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Завершаем установку световой инсталляции "Время Рождества" в Лужниках. Новогодняя конструкция выполнена в виде триумфальной арки, стоящей на четырех колоннах. Центральный элемент - действующий часовой механизм. Высота конструкции - 18 м, ширина - 4 м, длина - 28 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкция состоит из силового каркаса, обвеса и обшивки, центральной и боковых штор, башенок, маятника, часов и других элементов. Часы с действующим часовым механизмом устанавливаются в верхней части каркаса. В настоящее время выполняется обшивка всех элементов конструкции, кроме часов, композитом различных цветов и фактур. В оформлении используются светодиодные гирлянда и снежинки разных размеров.

"Для украшения города выбрали современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - заверили в комплексе.

Там подчеркнули, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.