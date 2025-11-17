В Хабаровском крае по итогам сезона выгорело почти 72 тыс. га леса

Это в четыре раза меньше, чем в 2024 году

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Лесопожарный сезон официально завершен в Хабаровском крае, площадь пожаров составила почти 72 тыс. га, что в четыре раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Пожароопасный сезон, действовавший в лесах региона с 7 апреля, закрыт на территории всех 40 лесничеств <...>. Последним в этом перечне стало Охотское лесничество", - говорится в сообщении.

Соответствующие приказы изданы министерством лесного хозяйства и лесопереработки края и опубликованы на официальном сайте. Первый очаг в лесах региона был зафиксирован 9 апреля, а последний ликвидирован 6 ноября. Всего с начала пожароопасного сезона произошло 157 лесных пожаров на территории 71 912,68 га. Из них три лесных пожара на общей площади 3 573 га были в зоне контроля. Более 70 % лесных пожаров ликвидировалось в первые сутки.

"По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров сократилось в 2,5 раз, а площадь в 4 раза. Такой результат стал возможен благодаря своевременно принятым мерам по тушению пожаров, техническому перевооружению лесопожарных формирований техникой в рамках нацпроекта "Экология" и пришедшего ему на смену нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Результат дала и информационная кампания "Останови огонь". В текущем году было выполнено 10,8 тыс. профилактических мероприятий. Специалисты лесной охраны провели свыше 18 тыс. патрулирований на территории свыше 877 тыс. км", - сообщил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков, слова которого приведены в сообщении.

Окончание пожароопасного сезона связано с устойчивым похолоданием и осадками. На протяжении семи месяцев сотрудники лесной охраны проводили активную работу по мониторингу обстановки, тушению возгораний и профилактике нарушений. В настоящее время эта деятельность приостановлена до следующего года, началась плановая подготовка сил и средств к предстоящему сезону.

Основными причинами возгораний специалисты назвали халатность местного населения весной и осенью и грозовую активность.