В Подмосковье более 150 врачей получили земельные участки с начала года

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 150 подмосковных медицинских специалистов с начала 2025 года получили участки для строительства дома в рамках региональной меры поддержки "Земля врачам". Наибольшее количество земель предоставили в Щелкове и Коломне, об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику. Больше всего участков переданы врачам в Щелкове, Коломне, Серпухове, Пушкинском, Шатуре и Орехово-Зуевском", - привели в пресс-службе слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова.

По его словам, в Щелкове и Коломне врачам передали по 17 участков, в Серпухове - десять, в Пушкинском округе - девять, а в Шатуре и Орехово-Зуеве по восемь участков.

Министр добавил, что количество медицинских специалистов, участвующих в программе "Земля врачам", к настоящему времени превысило 2,5 тыс. человек. Наибольший объем работ проведен в Богородском, Пушкинском и Раменском округах.

В пресс-службе уточнили, что участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.