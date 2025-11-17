В Саратовской области готовы ввести запрет на продажу вейпов

Продавцы такой продукции часто игнорируют ограничения, связанные с защитой здоровья детей, отметил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Саратовская область готова ввести полный запрет на продажу вейпов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин, добавив, что обратился к депутатам Саратовской областной думы с просьбой подготовить соответствующую инициативу.

"Саратовская область наряду с другими субъектами Российской Федерации готова ввести запрет на реализацию вейпов, если региону предоставят такие полномочия. Уже обратился к депутатам областной думы с просьбой подготовить соответствующую инициативу для направления ее на федеральный уровень", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на федеральном уровне сейчас активно обсуждается вопрос полного запрета продажи вейпов. По словам главы региона, продавцы такой продукции часто игнорируют ограничения, связанные с защитой здоровья детей.

"Мы однозначно поддерживаем полный запрет на продажу этих устройств и ужесточение контроля", - подчеркнул Бусаргин. Не может быть никаких компромиссов, когда речь идет о здоровье детей. Недопустимо учитывать мнение предпринимателей, которые в стремлении получить прибыль ставят под угрозу жизни людей. Более того, когда ранее им были обозначены все ограничения в рамках правового поля.