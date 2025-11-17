На Ямале проект по обследованию сетчатки глаза продлили на 2026 год

Благодаря программе в регионе расширяются возможности для ранней диагностики и своевременного начала лечения заболеваний глаз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по обследованию сетчатки глаза для пациентов пенсионного возраста, запущенный в 2025 году на базе Салехардской окружной больницы, и проект по привлечению кадров в медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа продлили на 2026 год. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства региона.

"В следующем году будут продолжены региональные проекты по обследованию сетчатки глаз и "Найди профессионала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря программе по обследованию сетчатки глаза на Ямале расширяются возможности для ранней диагностики и своевременного начала лечения заболеваний глаз. Это позволяет повысить эффективность терапии, снизить риск осложнений и сохранить качество зрения для пациентов старше 50 лет. По программе "Найди профессионала" в 2026 году на Ямал планируется привлечь специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорую специализированную медпомощь, а также медицинского психолога, работа которого будет связана с информационными технологиям, и врача-статистика, а также специалиста, работающего в стационаре. Всего планируется привлечь около 60 медспециалистов, максимальная единовременная выплата достигнет 100 тыс. рублей.

Кроме того, с начала 2026 года комплект принадлежностей "Ямальской маме" начнут выдавать будущим мамам начиная с 22-й недели, а не с 30-й недели, как было ранее. Подарочный набор включает в себя 28 предметов, необходимых женщине для комфортного пребывания в роддоме, в том числе, халат-кимоно, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, косметичка с расческой и предметами гигиены и другие принадлежности.