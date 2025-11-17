ВЦИОМ: почти 70% россиян любят читать книги

Наиболее распространенной для российских читателей является художественная литература

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Семь из десяти граждан России (66%) проявляют интерес к чтению книг. Большинство россиян предпочитают художественную литературу, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"За последнее десятилетие практически в полтора раза вырос процент россиян, которые говорят о себе: "Я люблю читать", - сегодня это две трети наших сограждан. <...> Слова россиян о любви к чтению не расходятся с делом: семь из десяти читают книги с разной периодичностью, среди молодых россиян (поколение цифры и миллениалы) - восемь из десяти. И чаще всего речь идет о еженедельном чтении, об этом говорит каждый второй, а среди поколения цифры еще больше (семь из десяти)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее распространенной для российских читателей является художественная литература (61% опрошенных). Второе место соотечественники отдают книгам о саморазвитии, здоровье, психологии, кулинарии (36%), третью строчку занимает литература об истории, искусстве и культуре.

"Большинство россиян заявляют интерес к научной литературе (две трети), однако этот интерес во многом носит декларативный характер. Потенциальная готовность к чтению не всегда превращается в практику: еженедельное обращение к научным текстам отмечают около трети интересующихся темой, а каждый четвертый читает такие материалы лишь несколько раз в полгода-год", - добавлено в сообщении.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 26 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.