На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Спасатели порекомендовали жителям и гостям региона не покидать населенные пункты без необходимости

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели распространили предупреждение об опасных погодных явлениях на Курилах и на части территории Сахалина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Ночью и утром 18 ноября в Курильском районе ожидается западный, северо-западный ветер 25-30 м/с, порывы 33-35 м/ с; вечером 17-го и ночью 18 ноября на побережьях центральных и южных районов Сахалина ожидается ветер 20-25 м/с, порывы 33-35 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода затронет семь районов: Курильский, Томаринский, Макаровский, Углегорский, Поронайский, Смирныховский, Александровск-Сахалинский.

Кроме этого, 18 ноября в южных районах Сахалина прогнозируется небольшой снег, ночью местами умеренный, ветер с порывами на побережьях 22-27 м/с, метель, на дорогах снежный накат, гололедица. В центральных районах Сахалина ожидается снег, ночью на юго-востоке сильный, днем небольшой снег, ветер 10-15 м/с, на побережьях - 20-25 м/с, метель.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям региона не покидать пределы населенных пунктов без необходимости, соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, обходить стороной шаткие конструкции, рекламные щиты, линии электропередачи, отложить выезды на рыбалку и охоту.

Из-за начавшегося циклона уже закрылась паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком, приостановлено движение автобусов по восьми межмуниципальным маршрутам на дороге Южно-Сахалинск - Оха, ограничено движение автобусов на участке автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск на участке с 119-го по 266-й км (село Новоселово - Красногорск) и на автодороге Арсентьевка - Ильинское. Там метель, видимость менее 100 м, местами 50 м.