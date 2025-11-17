В РФ сохранится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 22,5 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2026 год на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Согласно закону, с учетом статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин, установлен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год в 270 месяцев, аналогично 2025 году.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.