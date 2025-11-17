Уральские машиностроители считают, что заводам не стоит сокращать рабочие недели

Предприятиям необходимо сконцентрироваться на импортозамещении по основным направлениям, отметил председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Николай Клейн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Предприятия не должны вслед за снижением спроса на гражданскую продукцию уходить на четырехдневные рабочие недели. Такое мнение выразил журналистам председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Николай Клейн.

"Я считаю, что не надо думать пока о четырехдневных рабочих неделях. Потому что предприятия оборонно-промышленного комплекса привлекают предприятия общего машиностроения для выполнения гособоронзаказа, мы размещаем изготовление части деталей на этих предприятиях. Просто тенденция, я думаю, не должна дальше развиваться по уменьшению объемов. Паниковать не надо, я думаю, что все вернется на круги своя", - сказал он, отвечая на вопрос о переходе предприятий на четырехдневные рабочие недели для сохранения коллективов.

Клейн пояснил, что предприятиям необходимо сконцентрироваться на импортозамещении по основным направлениям, в том числе по линии гражданской продукции, и этой работы много. В частности, в нефтегазовом секторе.

"[В России] закупали в основном американские бурильные установки для глубокого бурения, подводной добычи газа и так далее. <...> Вот мы занимаемся вместе с Нижним Новгородом такой установкой, в том числе завод Калинина (ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" (МЗиК), гендиректором которого является Клейн - прим. ТАСС) делает детали туда. Это сложнейший процесс, но мы все равно заканчиваем отработку испытания, как только мы выйдем на производство - головной завод нижегородский, сразу объемы у него увеличатся. Я думаю, что в 2026 году произойдет. <...> Очень сложное оборудование, производят буквально единицы", - поделился он.

Кроме того, МЗиК в целом наметил программу увеличения производства гражданской продукции с 2026 года, добавил Клейн. "У нас тоже было снижение, <...> потому что мы применяли синхронный двигатель производства Италии и Германии. Нам не только под оборонзаказ, но и под "гражданку" перестали поставлять эти страны. <...>что-то мы берем из Китая, а что-то стали разрабатывать здесь", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о сокращении числа рабочих дней на ряде предприятий.