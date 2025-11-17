Глава Карелии открыл сборы добровольных народных дружин по защите госграницы

Артур Парфенчиков наградил особо отличившихся и пообщался с присутствовавшими

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноября. /ТАСС/. Учебные сборы добровольных народных дружин по защите госграницы провели на пограничной заставе в Лахденпохском округе. Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил особо отличившихся и пообщался с присутствовавшими, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Сегодня открыл учебные сборы добровольных народных дружин в Лахденпохском округе. В нашей республике сложилась давняя традиция - совместная охрана рубежей России карельскими жителями и пограничниками. Дружинники достойно справляются с этим важным делом. <...> Отличившимся народным дружинникам вручил ценные подарки за активную помощь пограничникам. Спасибо вам за вашу ответственность и смелость", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Участники учений повторили основы тактической медицины, ознакомились с образцами вооружения на пограничной заставе, отработали навыки обращения с оружием в ходе учебных стрельб. Всего в сборах приняли участие более 40 народных дружинников.

Одним из этапов программы стала демонстрация работы пограничников в условиях, приближенных к боевым. В ходе учений военнослужащие провели задержание условной группы диверсантов. По легенде, вооруженная группа противника совершила попытку пересечения госграницы, однако была обнаружена силами бойцов-пограничников. В ходе задержания были продемонстрированы возможности современного вооружения, БПЛА и тепловизоров.

Сегодня в Карелии действуют семь штабов добровольных дружин. По словам Парфенчикова, число их участников постоянно растет. С начала года дружинники выявили 23 случая миграционных нарушений и природоохранного законодательства, обнаружили 42 нарушения погранрежима и задержали одного подозреваемого в нарушении госграницы.