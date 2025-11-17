В ДНР займутся восстановлением плодородия почв

Ожидается, что комплекс мер поможет восстановить слой чернозема

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. План воспроизводства плодородия сельскохозяйственных земель подготовят в ДНР, сообщил ТАСС вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Артем Крамаренко.

"[План] будет включать рекомендации по повышению уровня гумуса и азота, а также меры по оптимизации использования удобрений и агротехнических методов для улучшения структуры и плодородия почв", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что документ включит внесение органических и минеральных удобрений, внедрение технологий удержания влаги в почве. Ожидается, что комплекс мер поможет восстановить слой чернозема. Агрохимические обследования, которые в 2025 году охватили более 34,2 тыс. га сельхозземель, показали, что в большинстве исследованных почв низкое содержание гумуса - около 3,8-4%, очень низким уровнем щелочногидролизуемого азота - примерно 91-99 мг/кг. Есть локальные случаи чрезмерного накопления фосфора и калия.

"Наиболее серьезные факторы, повлиявшие на истощение слоя чернозема, включают низкое содержание гумуса и азота, что свидетельствует о деградации плодородия. Уровень гумуса в большинстве образцов низкий, что негативно сказывается на плодородии почвы и ее способности обеспечивать растения необходимыми питательными веществами", - заключил вице-премьер.

Ранее Крамаренко сообщил, что масштабное обследование земель началось в регионе в 2024 году. Донецкий филиал "Росагрохимслужбы" изучил около 30 тыс. га сельхозземель в 2024 году, в 2025 - более 30 тыс. га.