В МВД назвали способы минимизировать ущерб от цифрового следа

В ведомстве посоветовали удалить ненужные и заброшенные профили, а также отозвать доступы у старых приложений

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Цифровой след невозможно стереть полностью, но можно минимизировать возможный ущерб от него. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Вы удивитесь, сколько информации о вас все еще лежит в сети: старые форумы, маркетплейсы, соцсети, рассылки, архивы, даже то, что вы "удалили" десять лет назад. Помимо прочих рисков, это также может стать поводом для шантажа. Полностью стереть свой цифровой след невозможно", - сказали в управлении.

Вместе с тем в киберполиции дали советы, как минимизировать ущерб. Для начала там советуют найти информацию о себе, введя в браузер имя, e-mail, никнеймы. Дополнительно можно использовать Namechk - проверку ников в 90+ сервисах, а также Web Cleaner - поиск по множеству поисковиков сразу.

"Удалите ненужные и заброшенные профили (в том числе через JustDeleteMe. Отзовите доступы у старых приложений", - советуют в киберполиции. Если при поиске всплывают ссылки на компрометирующую или ложную информацию, то можно воспользоваться "правом на забвение". Для это нужно подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. - это уберет ссылки из поиска. "Если данные лежат на сайте, то ищите владельца через who.is и просите удалить. Пишите в archive.org, чтобы удалили снимки страниц с вашей информацией", - рекомендуют в УБК.

Также в МВД советуют включить мониторинг утечек, настроить приватность в соцсетях и операционных системах. Кроме того, стоит удалить письма с ключевыми словами "пароль", "паспорт", "код", если такие имеются, лучше отписаться от рассылок. "Не храните персональные данные в ящике", - советуют в УКБ. Также там рекомендуют очищать историю, куки и кэш браузера, а на смартфоне отключить рекламный ID.

"Полностью стереть следы в сети невозможно, но значительно уменьшить их - реально", - подытожили в МВД.