DPA: на востоке Германии заметили неустановленный воздушный объект

В его поисках помимо сотрудников полиции и пожарных задействовали вертолет, беспилотник и собак-ищеек

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Неизвестный воздушный объект был замечен в небе в регионе Фогтланд (федеральная земля Саксония) на востоке Германии недалеко от города Шёнек. Как уточнило агентство DPA, первые сообщения поступили в полицию во второй половине дня 16 ноября, затем независимо друг от друга последовали еще звонки от обеспокоенных жителей.

Полицейские вместе с пожарными обследовали район, где был замечен объект. Для его поисков были задействованы вертолет, беспилотник, привлекли даже собак-ищеек. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ также связались с коллегами из соседней Чехии.

Полиция даже получила видеозапись, на котором якобы видно объект, и исходит из того, что она подлинная. Однако что-либо обнаружить до сих пор так и не удалось. Сообщений о каком-либо материальном ущербе не поступало. Не дали результатов и запросы в Европейское космическое агентство, аэропорт Лейпцига, Бундесвер и Германскую метеослужбу.