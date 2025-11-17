На астраханском участке МТК "Север-Юг" отремонтируют мост до конца 2026 года

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Мост через ерик Ножовский в Астраханской области, входящий в состав международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", отремонтируют до конца 2026 года. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Мост находится на федеральной трассе Р-215. Как отметил глава региона, это один из важнейших транспортных коридоров юга России, грузопоток здесь растет.

"На автодороге идет ремонт моста через ерик Ножовский, - написал Бабушкин. - Завершить ремонт должны до конца 2026 года".

Губернатор также отметил, что работы позволят привести проезжую часть к нормативу и значительно улучшить надежность передвижения по МТК "Север-Юг", сделав его более безопасным.

По данным пресс-службы управления дорог "Каспий", до конца 2025 года также отремонтируют 22 км участка трассы Р-216 Астрахань-Ставрополь и 12 км участка трассы Р-22 "Каспий".

Ранее со ссылкой на региональные власти сообщалось, что в 2025 году в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Астраханской области будут капитально отремонтированы 44 км региональных и местных дорог, в том числе два участка федеральной трассы "Волгоград - Астрахань".