В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 м в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.