В РФ создадут полигон для отражения хакерских атак на критическую инфраструктуру

Работа ведется на базе специального стенда АСУ ТП, который включает как физические модули автоматики, так и цифровой двойник газоперекачивающей станции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) до конца 2028 г. создадут полигон моделирования атак на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) с целью обеспечения их защиты. Проект реализуется в рамках программы развития "Приоритет 2030", сообщила пресс-служба университета.

По ее информации, работа ведется на базе специального стенда АСУ ТП, который включает как физические модули автоматики, так и цифровой двойник газоперекачивающей станции. "Конечная цель - до конца 2028 года на основе стенда создать программно-аппаратный полигон, в рамках которого будет проводится отработка противодействия атакам, а также будут тестироваться средства защиты АСУ ТП разных производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стенд является изолированным, что позволяет проводить не только научные исследования в области безопасности АСУ ТП, но и выявлять уязвимые в работе промышленные контроллеры, а также создавать сценарии их защиты от атак. Работа со стендом уже внедрена в учебный процесс студентов ТУСУР в рамках дисциплин "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Разработка компонентов средств защиты информации". Сотрудники и студенты факультета безопасности создают программные модули с генерацией атак: отказ в обслуживании, несанкционированное чтение данных из контроллеров, сканирование сети АСУ ТП и других.

"Мы поставили перед собой две задачи. Первая - моделирование процессов, протекающих в различных АСУ ТП и разработка методических рекомендаций с этим связанных. Вторая задача - моделирование потенциально возможных сценариев атак на такие системы и механизмов защиты для низкого уровня передачи данных, а также оформление накопленного опыта в методические указания", - пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия", кандидат технических наук Антон Конев, чьи слова приводятся в сообщении.

Конев добавил, что моделирование атак позволяет доказать, что они реализуются в случае наличия незащищенных контролеров на объектах и узлах критической информационной инфраструктуры.

"Мы придаем большое значение созданию полигона для отработки противодействия таким атакам. Кроме того, моделируем атаки на средства защиты АСУ ТП, что позволяет проводить тестирование этих средств и подтвердить надежность их функционирования. Также в планах обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры на беспроводных каналах передачи информации", - сказал Конев, чьи слова цитирует пресс-служба.