Объем заготовки оленины на Ямале вырос в два раза за пять лет

Всего в округе действует 16 убойных комплексов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем заготовки мяса оленей на предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за последние пять лет вырос в два раза, объем переработки оленины за три года вырос в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа по итогам встречи губернатора округа Дмитрия Артюхова с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

"За пять лет объем заготовки оленины вырос вдвое, а объем переработки за последние три года увеличился в 2,5 раза. Предприятия выпускают свыше 220 видов продукции из оленины и более 180 - из рыбы. В 2024 году в соцучреждениях треть мясных блюд готовили из оленины, 40% рыбного меню состояло из ямальской рыбы", - сказано в сообщении.

Всего в округе действует 16 убойных комплексов, до конца 2025 года будет запущено еще два цеха переработки мясной и рыбной продукции. "Заботимся и о благосостоянии тех, кто работает в отрасли, преимущественно это представители коренных малочисленных народов. В прошлом году подняли цену на закупку мяса оленя, сейчас она составляет 500 рублей за килограмм и является самой высокой в стране. С 1 января проиндексируем на 13% субсидии для рыбодобытчиков", - привели в пресс-службе слова Артюхова.

В округе действует ряд мер по защите окружающей среды: проводятся мероприятия по уходу за лесными культурами и восстановлению лесов, разработаны детальные планы по уходу за насаждениями и дополнительные требования к подрядчикам, что привело к снижению гибели деревьев. В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" в округе будут созданы мощности по обработке и размещению отходов, а также расчищены водные объекты.