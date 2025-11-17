В Подмосковье впервые оборудовали специальную подсветку на переходе через ж/д пути

Эксперимент на станции Петелино продлится полгода, после чего будет принято решение о возможном внедрении такой подсветки на других ж/д переходах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальную подсветку впервые оборудовали на пешеходном переходе через железнодорожные пути в Московской области. Она появилась на станции Петелино в Одинцовском округе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В рамках пилотного проекта в Московской области впервые оборудовали специальную подсветку на одноуровневом пешеходном переходе через железнодорожные пути - здесь зафиксировано два несчастных случая. Также специалисты провели асфальтирование подходов к переходу, установили информационные щиты и перильные ограждения на станции для комфортного и безопасного перехода жителей через пути", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе уточнили, что подсветку оборудовали на станции Петелино в Одинцовском городском округе. Эксперимент продлится полгода, после чего будет принято решение о возможном внедрении такой подсветки на других ж/д переходах.

Как добавили в министерстве, в рамках комплекса мер для снижения смертности на железнодорожной инфраструктуре в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и специальные дежурства волонтеров.