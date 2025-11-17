В парках Подмосковья зимой будут работать более 60 лыжных трасс и 45 катков

Самые протяженные лыжные трассы появятся в Одинцове, Красногорске и Лыткарине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 лыжных трасс, более 40 тюбинговых горок и 45 катков с искусственным льдом подготовят в Московской области к предстоящему зимнему сезону, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Откроется 45 катков с искусственным льдом, 41 из них планируется запустить 1 декабря. <...> Все они оборудованы по единому стандарту - предусмотрены теплые раздевалки, пункты проката и питания, праздничное оформление и так далее. При благоприятных погодных условиях начнется подготовка лыжных трасс. В парках будет обустроено 62 лыжни - 180 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые протяженные лыжные трассы появятся в Одинцове, Красногорске и Лыткарине. Обслуживать маршруты будут с помощью 43 снегоходов и шести ратраков. Каждая лыжня будет оснащена зонами старта и финиша, освещением, теплыми пунктами для переодевания, хранения вещей и проката.

Кроме этого, в этом сезоне будут работать 42 тюбинговые горки, а также более 300 точек питания, включая кафе, киоски, мобильные точки и ярмарки.

"Традиционно парки наиболее востребованы, наполнены жизнью летом, а в межсезонье посещаемость падает. Но мы видим, что в последнее время благодаря нашей заметной программе, благодаря работе дирекций парков эти места становятся все более привлекательными. В том числе и для малого и среднего бизнеса, что тоже не может не радовать. 1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.