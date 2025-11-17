В парках Подмосковья заработают почти 60 резиденций Деда Мороза

Зампред правительства - министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в рамках культурной программы в парках запланировано проведение 99 проектов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 резиденций Деда Мороза планируется открыть в подмосковных парках зимой. Также для сбора писем с пожеланиями на Новый год установят свыше 110 почтовых ящиков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Будет работать 58 резиденций Деда Мороза и 114 почт (сбор писем до 31 декабря), 74 зоны теплого очага и 112 сцен для праздничных гуляний", - говорится в сообщении.

Как добавил зампред правительства - министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в рамках культурной программы в парках запланировано проведение 99 проектов. Среди них общеобластные мероприятия "Открытие зимнего сезона", "Новый год в Подмосковье", "Солнечная масленица" и другие. Также зимой пройдут традиционные ледовые спектакли фигуристок Татьяны Навки и Ирины Слуцкой. "Новинка этого зимнего сезона - Московский областной фестиваль по фигурному катанию "Хрустальный лед" с участием звезд, в их числе - Максим Маринин, Оксана Домнина, Алексей Ягудин. Жители региона смогут пройти конкурсный отбор и выступить со знаменитыми фигуристами на большом гала-концерте. Художественный руководитель проекта - Илья Авербух", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, зимой запланировано проведение более 700 спортивных мероприятий, среди них лыжные гонки, а также соревнования по хоккею, биатлону и другим дисциплинам.