В Северной Осетии начался национальный праздник в честь самого почитаемого божества

В дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и о здоровье близких

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Национальный праздник в честь самого почитаемого божества осетинского пантеона - Уастырджи - начался в Северной Осетии.

"В эти праздничные дни особенно ощущается духовная близость и единство всего народа Осетии. Мы с чистым сердцем обращаемся к Уастырджи, просим у него здоровья и благополучия для своих близких и родных, мира и процветания для нашей республики и всей огромной страны. И, конечно, мы будем молиться о наших воинах, которые с честью и мужеством сражаются за мир и свободу. Пусть Уастырджи оберегает их, и каждый из них вернется домой с победой!" - написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

В дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и о здоровье близких, о покровительстве Всевышнего во всех добрых начинаниях.

Праздник отмечается в Северной и Южной Осетии, а также в домах осетин, проживающих в разных уголках мира. В первый понедельник праздник принято отмечать в кругу семьи. Каждая семья с тремя пирогами возносит молитву Богу, а всю оставшуюся неделю соседи и близкие приглашают друг друга, собираются на совместные празднования.

В легендах Уастырджи предстает всадником на белом коне и в белой бурке. В Осетии перед долгой поездкой или же в трудную минуту обращаются с молитвой к Уастырджи с целью заручиться его поддержкой.