На курорте "Архыз" 21 ноября начнется трехдневное тестовое катание

Будут открыты две горнолыжные трассы

ЧЕРКЕССК, 17 ноября. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии две горнолыжные трассы всесезонного горного курорта "Архыз" откроют 21 ноября для тестового катания, сообщается в Telegram-канале курорта.

"Предстарт горнолыжного сезона 2025/2026. 21-23 ноября приглашаем устроить тестовое катание. Готовим к открытию трассы северного склона - Горизонт и Гравитация", - говорится в сообщении.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.