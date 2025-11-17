Жителям Донецка вернули электроснабжение после удара ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что возможны веерные отключения

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в Донецке, в Горловке и Ясиноватой также поданы электроснабжение и тепло. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Донецке все абоненты со светом, на подачу тепла не работают только две котельные. <…> На данный момент всем потребителям Горловки и Ясиноватой поданы электроэнергия и тепло", - написал он.

Он предупредил, что возможны веерные отключения. "В Макеевке ситуация сложнее. Еще не всем абонентам Красногвардейского района подан свет. Сейчас час пик по потреблению электроэнергии, возможны веерные отключения до 23:00. На данный момент в городе не работают 39 котельных, начнем запускать их в ближе к полуночи", - отметил Пушилин.

По его словам, все службы делают все возможное для полного устранения последствий атак ВСУ и вхождения в штатный режим.

17 ноября около 00:30 мск мэр Горловки Иван Приходько сообщил об отсутствии света в городе, примерно в это же время была обесточена большая часть Донецка. Утром глава ДНР Денис Пушилин написал о ночной атаке беспилотников ВСУ по объекту энергетики, что также привело к обесточиванию абонентов Макеевки и Ясиноватой. Всего без электричества оставались около 500 тыс. абонентов.