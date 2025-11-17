В Мариуполе активизируют вовлечение молодежи в патриотические проекты

Также в регионе планируют увеличить число участвующих в добровольчестве молодых людей

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 58% молодежи Мариуполя планируют вовлечь в патриотические проекты к 2028 году. Такие данные содержатся в трехлетней муниципальной программе по развитию молодежной политики, с которой ознакомился ТАСС.

"Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы: <...> доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, к 2028 году достигла 58,3%", - сказано в документе. Отмечается, что сейчас она составляет чуть больше 33%.

Среди других целей проекта - увеличение числа участвующих в добровольчестве молодых людей с более чем 19% до почти 35%. Ежегодно на реализацию программы планируют направлять по 10 млн рублей.

В числе главных вызовов названы снижение количества молодежи в городе, замещение традиционных российских ценностей чужеродными и необходимость в социализации и адаптации молодых людей. Для достижения результатов, в частности, планируют улучшать городскую среду, поддерживать таланты, воплощать проект "Мы вместе" по воспитанию гармоничной личности.