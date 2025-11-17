В Подмосковье ожидается сильный туман в ночь на 18 ноября

В МЧС рекомендовали водителям соблюдать увеличенную дистанцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сильный туман и ухудшение видимости ожидаются в ночь на 18 ноября в московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайший час с сохранением до трех часов ночи 18 ноября на территории Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют водителям соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и обязательно включать противотуманные фары.