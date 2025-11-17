На Соловках построят современный спорткомплекс

Проектирование объекта планируют завершить весной 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Современный спортивный комплекс с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров возведут на Соловках. Проектирование объекта планируют завершить весной 2026 года, сообщили в Минстрое Архангельской области.

"Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, для размещения спортивного комплекса планируется возвести здание габаритами 18 на 36 метров. Помимо самого спортивного зала, в нем будут размещены раздевалки, душевые, санузлы и помещения для тренеров <...>. Проектирование объекта уже началось и должно завершиться весной 2026 года", - сказано в сообщении.

Министр добавил, что новый спортзал будет открыт не только для уроков физкультуры, но и для тренировок и занятий. Помещения в том числе будут учитывать потребности маломобильных групп населения. По его словам, реализация проекта должна учитывать удаленность островной территории и короткий навигационный период, во время которого необходимо будет завезти стройматериалы.

"Разработка всей проектной документации, включая сложные изыскания, должна быть завершена до конца апреля 2026 года, чтобы не пропустить следующую навигацию и своевременно начать строительство", - подчеркнул глава ведомства.

ФОК планируют построить недалеко от Соловецкой средней школы имени Соловецких юнг ВМФ.